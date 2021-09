Confessione shock di Andrea Zelletta | “Lasciai il GF VIP perchè positivo al Covid”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Unaarriva da: riguarda la scorsa edizione del GF VIP. Ricordatel’ex gieffino si assentò dalla casa per qualche giorno? Spunta fuori la verità. Il Grande Fratello VIP 2021 è entrato nel vivo: i concorrenti stanno già regalando sorprese e colpi di scena ai telespettatori. Una piccola parentesi sulla scorsa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RitaCrocifoglio : RT @VALE24464951: @FmMosca Sarà vero ????? - qnazionale : Ullrich, confessione shock: 'Io quasi ucciso dalla droga, oggi ho smesso e mi alleno' - RigonatNicola : RT @IMisantropo: @gustinicchi Non so se è un fake, ascolta questo - GioanolaA : RT @MagicOblivion: AUDIO INTEGRALE | La confessione shock di Ilaria Biancalani (Giornalista RAI) - Marco_Dal_Pra : Ilaria Biancalani, giornalista della testata La Nazione, spiega il suo punto di vista sugli organi di informazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Confessione shock

QUOTIDIANO NAZIONALE

... le dichiarazionidell'attrice e showgirl 'Era violento, mi ha picchiata in più occasioni'. Questo nello specifico quanto dichiarato da Lory Del Santo che dunque ha fatto questa...Durante una sua intervista, l'attore Alessandro Gassmann ha rivelato un aspetto del suo carattere che 'Dovrebbe migliorare'. Alessandro Gassmann è il protagonista della nuova e appassionante fiction ...La drammatica confessione di Sophie Codegoni al GF Vip colpisce tutti: riguarda un brutto episodio capitato a sua madre Valeria.Confessione shock di Lory Del Santo negli studi di "Oggi è un altro giorno" su Ra1. Ospite di Serena Bortone, Del Santo ha raccontato che il suo ex "era violento, mi ha picchiata in più occasioni ". " ...