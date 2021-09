Conferenza stampa Spalletti | le parole del tecnico del Napoli

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - juventusfc : ???????????????????????? E alle 19 la conferenza stampa ???? #JuveChelsea #JuveUCL - Inter : Vigilia di #ShakhtarInter: le parole di mister Inzaghi e @Stefandevrij in conferenza stampa - sardiniatube : Conferenza stampa di presentazione del “FIABADAY” 2021 - sscalcionapoli1 : La diretta della conferenza stampa di Spalletti ed Insigne alla vigilia di Napoli – Spartak Mosca… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Governo

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto inper analizzare la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto inper analizzare la sfida di Europa League ...Al Pala De Andrè della città romagnola è in corso l'Omc, la... Read More News Patrick ... Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr AltroPocket Tagged with: ...Alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa. Insigne ha commentato la partita che il Napoli dovrà dispu ...Verstappen per un soffio non ha eguagliato uno dei tanti record di Michael Schumacher, e anche questa è stata l'occasione per una punzecchiata di Hamilton al pilota della Red Bull. Nella conferenza st ...