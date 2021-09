Conferenza stampa Smolov: «Girone da Champions. Sappiamo che squadra è la Lazio» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fedor Smolov, giocatore della Lokomotiv Mosca, è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la gara con la Lazio Dopo le parole del tecnico Nikolic, anche Smolov presenta la gara di domani tra Lazio e Lokomotiv Mosca. Ecco le sue parole in Conferenza stampa: «Sono contento e onorato di essere qui, è stato importante non perdere contro il Marsiglia. La Lokomotiv gioca da diversi anni in Europa, ma Sappiamo bene chi è la Lazio. Questo è uno stimolo e un banco di prova» EFFETTO IMMOBILE – «Ciro lo conoscono tutti, in quanto coetanei ci siamo già incrociati. Anni fa ci siamo affrontati con le rispettive nazionali» SENSAZIONI SUL Girone – «Penso che sia un Girone da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fedor, giocatore della Lokomotiv Mosca, è intervenuto inper presentare la gara con laDopo le parole del tecnico Nikolic, anchepresenta la gara di domani trae Lokomotiv Mosca. Ecco le sue parole in: «Sono contento e onorato di essere qui, è stato importante non perdere contro il Marsiglia. La Lokomotiv gioca da diversi anni in Europa, mabene chi è la. Questo è uno stimolo e un banco di prova» EFFETTO IMMOBILE – «Ciro lo conoscono tutti, in quanto coetanei ci siamo già incrociati. Anni fa ci siamo affrontati con le rispettive nazionali» SENSAZIONI SUL– «Penso che sia unda ...

