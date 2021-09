Conferenza stampa Mourinho: «Vincere la Conference League? Passiamo il girone…» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Jose Mourinho presenta in Conferenza stampa la sfida di Conference League contro lo Zoryan Luhansk: le sue parole Jose Mourinho presenta in Conferenza stampa la sfida di Conference League contro lo Zoryan Luhansk: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match. TEMPERATURA – «Ho giocato contro lo Zorya a dicembre qualche anno fa a dicembre e tu puoi immaginare che le condizioni erano diverse. Queste condizioni sono buone invece, non ho visto ancora il campo ma si sta bene. La temperatura è perfetta». ZORYA – «Non sappiamo magari se domani cambiano qualcosa ma hanno sempre giocato con un 4-4-2 molto lavorato e con una squadra molto organizzata. Ci metteranno in difficoltà, ma noi vogliamo Vincere. Dal ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Josepresenta inla sfida dicontro lo Zoryan Luhansk: le sue parole Josepresenta inla sfida dicontro lo Zoryan Luhansk: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match. TEMPERATURA – «Ho giocato contro lo Zorya a dicembre qualche anno fa a dicembre e tu puoi immaginare che le condizioni erano diverse. Queste condizioni sono buone invece, non ho visto ancora il campo ma si sta bene. La temperatura è perfetta». ZORYA – «Non sappiamo magari se domani cambiano qualcosa ma hanno sempre giocato con un 4-4-2 molto lavorato e con una squadra molto organizzata. Ci metteranno in difficoltà, ma noi vogliamo. Dal ...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - juventusfc : ???????????????????????? E alle 19 la conferenza stampa ???? #JuveChelsea #JuveUCL - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Franco. In diret… - CalcioNews24 : #Mourinho in conferenza stampa - G_mastrovito : RT @carlo_canepa: In conferenza stampa #Draghi sta provando a spiegare come funziona il #catasto e i conti dietro a rendite catastali, basi… -