Confcommercio: spesa hotel, bar, ristoranti - 34 mld a fine anno (Di mercoledì 29 settembre 2021) "La spesa per alberghi, bar e ristoranti, alla fine del 2021, sarà ancora inferiore di circa 34 miliardi di euro rispetto al 2019". Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Laper alberghi, bar e, alladel 2021, sarà ancora inferiore di circa 34 miliardi di euro rispetto al 2019". Lo ha detto il presidente di, Carlo Sangalli, all'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Confcommercio: 'La spesa per alberghi, bar e ristoranti, alla fine del 2021, sarà ancora inferiore di circa 34 mili… - fisco24_info : Confcommercio: la spesa per hotel, bar e ristoranti -34 miliardi a fine 2021: Sangalli, contro dumping sociale Ccnl… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Confcommercio: spesa hotel, bar, ristoranti -34 mld a fine anno: (ANSA) - ROMA, 29 SET - 'La spesa… - iconanews : Confcommercio: spesa hotel, bar, ristoranti -34 mld a fine anno - fisco24_info : Confcommercio: spesa hotel, bar, ristoranti -34 mld a fine anno: Sangalli, contro dumping sociale Ccnl, non salario… -