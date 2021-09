Concorso per 5.116 posti per insegnanti di religione cattolica nel triennio 2021/24. Decreto di autorizzazione in Gazzetta Ufficiale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto che autorizza il Ministero dell’istruzione ad avviare due procedure concorsuali, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, l’altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per esami e titoli, per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pubblicato sulla, ilche autorizza il Ministero dell’istruzione ad avviare due procedure concorsuali, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, l’altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per esami e titoli, per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di 5.116di personale insegnante di. L'articolo .

