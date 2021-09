Concorsi 5116 insegnanti religione cattolica | autorizzata la procedura

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale del 28 settembre 2021, il Decreto che autorizza il Ministero dell’Istruzione per avviare due, per esami e titoli, per l’assunzione didi. I posti messi a disposizione sono destinati alla scuola primaria e la scuola dell’infanzia e alla scuola secondaria di primo e secondo grado per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Leggi l’avviso Di seguito un approfondimento sui requisiti necessari per la partecipazione aie sulle prove d’esame, in attesa della pubblicazione del bando ufficiale.: requisiti Il requisito indispensabile per poter ...