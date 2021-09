(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club viola a margine del sopralluogo effettuato oggi al Viola Park. L'occasione è stata utile per soffermarsi sul prossimo impegno che lamister Italiano dovrà affrontare in campionato contro il. Ecco quanto evidenziato: FOTO: imago LE PAROLE DIIN VISTA DI FIORENTINA-"I ragazzi sono tutti contenti ma adesso pensiamo al, è unama. Vediamo se i ragazzi ce le faranno, sarà la mia ultima partita prima di tornare in America".

Advertising

Spazio_Napoli : Commisso stuzzica il Napoli: 'Squadra fortissima, ma ogni tanto devono anche perdere' -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso stuzzica

SpazioNapoli

Più di un'idea, il nome diparecchio dalle parti di Firenze . Il patronè infatti alla costante ricerca di un colpo ad effetto dopo l'addio di Ribery, e per questo ha votato subito sì alla trattativa per il ...Il ragazzo sembra entusiasta, la coppia con Martinez Quartala fantasia dei tifosi per ... Specie dopo che il presidentesi è sbilanciato in maniera interessante ieri, assicurando di ...Nella partita dopo volevamo essere più sicuri. Queste le sue dichiarazioni: 'Dopo 3 sconfitte l'umore non è mai buono. Il fallo su Nacho era rigore, il fallo di Walace no' sentenzia Nuytinck. Nel seco ...Vlahovic, il rinnovo offerto da Commisso è dorato: un dettaglio però stuzzica le big. L’offerta sembra ormai delinearsi, e il Corriere dello Sport snocciola numeri pesanti. La Fiorentina vuole blindar ...