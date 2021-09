Commisso esplode sul caso Vlahovic: 'Sono infastidito, non ho mai offerto cifre così alte' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una cosa è certa. Al presidente Rocco Commisso il ping pong non piace per niente. Argomento? Manco a dirlo il rinnovo di Vlahovic. "Non so cosa accadrà - spiega con sincerità Commisso - è da mesi che ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una cosa è certa. Al presidente Roccoil ping pong non piace per niente. Argomento? Manco a dirlo il rinnovo di. "Non so cosa accadrà - spiega con sincerità- è da mesi che ...

