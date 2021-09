Advertising

anteprima24 : ** #Commisso carica la #Fiorentina: 'Il ##Napoli è forte ma ogni tanto devono anche perdere' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso carica

Zazoom Blog

...una sfidadi duelli. Due delle squadre più in forma del campionato si contenderanno questa sera al 'Franchi' l'intera posta in palio, in un clima già infuocato ( leggi la polemica fra...... ma pronta a tornare alla. L'attaccante serbo però non ha fatto segreto che preferirebbe ... se Vlahovic passerà alla Juventus fin da subito, oppure se, offerte straniere comprese, ...Profumo di normalità, almeno in apparenza. La notizia arrivata della tarda serata di ieri sul parere che il Cts ha espresso circa l’aumento della capienza degli stadi dal 50 al 75%, ...Si giocherà questa sera il match fra Fiorentina e Inter. Una sfida che promette scintille. Intanto, una statistica su Calhanoglu lascia ben sperare ...