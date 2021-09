Come l’idrogeno diventerà il motore della transizione ecologica (Di mercoledì 29 settembre 2021) l’idrogeno, il più leggero e piccolo tra tutti gli elementi della tavola periodica, è da tempo al centro di un progetto di transizione energetica volto alla progressiva decarbonizzazione dei sistemi economici dei paesi occidentali, Italia compresa. Abbiamo dedicato a questo tema l’ultimo paper di Greenkiesta, e se n’è parlato anche oggi, mercoledì 29 settembre, al forum milanese di “The H2 Road to Net Zero”, spazio di discussione nato dalla collaborazione tra l’agenzia stampa Bloomberg, Snam (Società nazionale metanodotti) e Irena (Agenzia internazionale per le energie rinnovabili). L’evento si è aperto con un ospite illustre, John Kerry, inviato speciale per il presidente degli Stati Uniti per la Gestione del clima. In un videomessaggio, l’ex segretario di stato americano ha consigliato a tutti di leggere gli scritti di Marco Alverà ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 settembre 2021), il più leggero e piccolo tra tutti gli elementitavola periodica, è da tempo al centro di un progetto dienergetica volto alla progressiva decarbonizzazione dei sistemi economici dei paesi occidentali, Italia compresa. Abbiamo dedicato a questo tema l’ultimo paper di Greenkiesta, e se n’è parlato anche oggi, mercoledì 29 settembre, al forum milanese di “The H2 Road to Net Zero”, spazio di discussione nato dalla collaborazione tra l’agenzia stampa Bloomberg, Snam (Società nazionale metanodotti) e Irena (Agenzia internazionale per le energie rinnovabili). L’evento si è aperto con un ospite illustre, John Kerry, inviato speciale per il presidente degli Stati Uniti per la Gestione del clima. In un videomessaggio, l’ex segretario di stato americano ha consigliato a tutti di leggere gli scritti di Marco Alverà ...

