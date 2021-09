Come la sentenza Giffoni potrebbe riabilitare la Farnesina e i suoi uomini (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il succo della storia è in questo contrasto romanzesco: l’ambasciatore Michael Giffoni, conosciuto da vicino, a lungo e sul campo – minatissimo, della Bosnia – era un campione di dedizione alla propria missione e di altruismo, oltre che di studio ed educazione; Michael Giffoni è stato l’unico ambasciatore destituito dal ministero degli Esteri italiano, una misura spettacolarmente simile alla degradazione e alla fucilazione pubblica. Il romanzo di quest’uomo ha toccato un capitolo spasmodicamente atteso lunedì, quando un collegio del tribunale di Roma composto da tre giudici, tre donne, ha pienamente assolto Giffoni dall’imputazione di associazione a delinquere, “perché il fatto non sussiste”, e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, “perché il fatto non costituisce reato” (ne ha dato qui notizia Maurizio Stefanini). La vita ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il succo della storia è in questo contrasto romanzesco: l’ambasciatore Michael, conosciuto da vicino, a lungo e sul campo – minatissimo, della Bosnia – era un campione di dedizione alla propria missione e di altruismo, oltre che di studio ed educazione; Michaelè stato l’unico ambasciatore destituito dal ministero degli Esteri italiano, una misura spettacolarmente simile alla degradazione e alla fucilazione pubblica. Il romanzo di quest’uomo ha toccato un capitolo spasmodicamente atteso lunedì, quando un collegio del tribunale di Roma composto da tre giudici, tre donne, ha pienamente assoltodall’imputazione di associazione a delinquere, “perché il fatto non sussiste”, e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, “perché il fatto non costituisce reato” (ne ha dato qui notizia Maurizio Stefanini). La vita ...

