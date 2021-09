Come funzionano i corridoi turistici Covid free per le vacanze invernali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Green pass, tamponi e alloggio presto strutture ricettive selezionate: è questo il trittico del turista italiano che vorrà partire – da qui al 31 gennaio 2022, finestra di validità dell’ordinanza – verso latitudini più clementi dal punto di vista climatico. Il testo, firmato da Roberto Speranza, consente ai cittadini di andare al mare d’inverno seguendo sei corridoi Covid free. Le località individuate sono Maldive, Seychelles, Mauritius, Sharm El Sheikh, Marsa Alam, Repubblica Dominicana e Aruba. Cosa prevede il protocollo per raggiungerle? Innanzitutto, al corridoio può accedere soltanto chi è munito di certificato verde digitale o documenti equivalenti. Poi, sia in entrata che in uscita dal territorio nazionale – anche l’Itala potrà ricevere turisti provenienti da queste zone -, il viaggiatore deve alloggiare presso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) Green pass, tamponi e alloggio presto strutture ricettive selezionate: è questo il trittico del turista italiano che vorrà partire – da qui al 31 gennaio 2022, finestra di validità dell’ordinanza – verso latitudini più clementi dal punto di vista climatico. Il testo, firmato da Roberto Speranza, consente ai cittadini di andare al mare d’inverno seguendo sei. Le località individuate sono Maldive, Seychelles, Mauritius, Sharm El Sheikh, Marsa Alam, Repubblica Dominicana e Aruba. Cosa prevede il protocollo per raggiungerle? Innanzitutto, alo può accedere soltanto chi è munito di certificato verde digitale o documenti equivalenti. Poi, sia in entrata che in uscita dal territorio nazionale – anche l’Itala potrà ricevere turisti provenienti da queste zone -, il viaggiatore deve alloggiare presso ...

