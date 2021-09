Come abbiamo imparato ad amare le Crocs (Di mercoledì 29 settembre 2021) La coscienza del proprio valore non è mai stato un problema per Crocs, soprattutto da quando nel 2014, sette anni fa, Michelle Poole è entrata nell'azienda. «Crocs era in realtà uno tra i marchi più conosciuti, considerando quanto fosse giovane», racconta Poole, ora presidente della compagnia statunitense fondata da Lyndon Hanson, Scott Seamans e George Boedecker nel luglio 2002. Il problema è che, all’epoca, la notorietà non era per Crocs un valore aggiunto: era piuttosto qualcosa di più vicino all'infamia visto le battute di spirito che giravano su questo tipo di calzatura. «La sfida era riuscire a ribaltare l’opinione di chi diceva, e ne riporto il giudizio edulcorandolo per educazione, che le Crocs non fossero all’altezza dei propri piedi», dice Poole. Un rifiuto a indossarle riportato con le parole più ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) La coscienza del proprio valore non è mai stato un problema per, soprattutto da quando nel 2014, sette anni fa, Michelle Poole è entrata nell'azienda. «era in realtà uno tra i marchi più conosciuti, considerando quanto fosse giovane», racconta Poole, ora presidente della compagnia statunitense fondata da Lyndon Hanson, Scott Seamans e George Boedecker nel luglio 2002. Il problema è che, all’epoca, la notorietà non era perun valore aggiunto: era piuttosto qualcosa di più vicino all'infamia visto le battute di spirito che giravano su questo tipo di calzatura. «La sfida era riuscire a ribaltare l’opinione di chi diceva, e ne riporto il giudizio edulcorandolo per educazione, che lenon fossero all’altezza dei propri piedi», dice Poole. Un rifiuto a indossarle riportato con le parole più ...

