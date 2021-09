Coldiretti | idee green da Oscar Carta antispreco ricavata dall’aglio | premiata la cilentana Rosa Ferro

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Da chi produce il primo foglio dianti spreco, ricavato interamente dallo scarto dell’aglio, alla pescatrice di plastica che salva l’ambiente e il clima, da chi ha ideato l’ecosapone per pulire i monumenti a chi ha realizzato un orto-robot per disabili, fino a chi ha abbandonato carriere nella City londinese e come dirigente di Amazon per fare marmellate e garantire energia pulita o si è inventato un agri drive in contro il Covid. Sono solo alcune delle curiose innovazioni che fanno ripartire il Paese,nate dall’ingegno dei giovani italiani che si reinventano il lavoro, presentate all’di, il premio alla creatività con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e di quello delle Politiche Giovanili, e scelte dopo una lunga selezione territoriale tra migliaia ...