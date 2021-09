CNA Torino | tre docufilm per raccontare le imprese che resistono alla pandemia

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Per la prima volta in 75 anni di storia, CNAentra direttamente nel mondo del cinema con la produzione di ben tre(mediometraggi) che raccontano il mondo del lavoro dal punto di vista dei titolari di impresa ed in particolare le problematiche legateda Covid 19 e le soluzioni adottate con successo per non soccombere. Il 2021 non è solo l’anno dell’auspicata ripartenza dopo quindici mesi di rallentamento forzato della società e dell’economia, ma è anche l’anno del rinnovo dei vertici della CNA a livello locale e nazionale e del 75esimo anniversario della CNA. La CNA, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola impresa, dà voce a più di 5 milioni di titolari di partite Iva in questo Paese che rappresentano non solo il futuro del nostro paese, ma anche la ...