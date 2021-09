Clima: verso incontro Draghi-Greta Thunberg domani a pre Cop26 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si va verso un incontro riservato, un faccia a faccia, tra la giovane ambientalista Greta Thunberg e il premier Mario Draghi, domani a Milano per prendere parte alla 'Pre Cop 26 Youth4Climate'. L'incontro non è ancora ufficiale, ma i due dovrebbero vedersi per un confronto sul tema dell'emergenza ambientale e sulle richieste avanzate dai giovani sulla questione Climatica. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si vaunriservato, un faccia a faccia, tra la giovane ambientalistae il premier Marioa Milano per prendere parte alla 'Pre Cop 26 Youth4te'. L'non è ancora ufficiale, ma i due dovrebbero vedersi per un confronto sul tema dell'emergenza ambientale e sulle richieste avanzate dai giovani sulla questionetica.

