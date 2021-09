Clima | Papa Francesco “Non c' è più tempo da perdere | bisogna agire”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non c'è piùper aspettare,. Dobbiamo avere una comune preoccupazione: fare in modo che l'ambiente sia più pulito, più puro e si conservi. E prenderci cura della natura, affinchè essa si prenda cura di noi”. E' quanto sottolineanel messaggio rivolto ai partecipanti all'evento dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in corso a Strasburgo fino al 30 settembre. Si tratta di un evento, incentrato sui temi dell'ambiente e dei diritti umani, che si tiene alla vigilia della COP26, in programma a novembre a Glasgow. Perè necessario “un reale cambiamento di rotta”, “una nuova coscienza del rapporto dell'essere umano con se stesso, con gli altri, con la società, con il creato e con Dio”.Nel messaggio ...

Non possono essere rimandate a domani, se hanno come fine quello di proteggere la casa comune e la dignità di ogni essere umano", è l'appello di Papa Francesco.