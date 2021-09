Clima, il Papa ai grandi del mondo come Greta Thunberg: “Non c’è più tempo, ora decisioni concrete: non siamo i signori dell’universo” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un drastico “cambio di rotta“. Ma anche una “nuova coscienza del rapporto dell’essere umano con se stesso, con gli altri, con la società, con il creato e con Dio”. Questo il tipo di sforzo che il 29 settembre Papa Francesco ha chiesto ai potenti del mondo nell’ambito di un video messaggio ai partecipanti all’evento Environment and Human Rights organizzato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa in vista della Cop26 in programma a novembre a Glasgow. Parole che risuonano come un’eco di quelle pronunciate 24 ore prima dall’icona ambientalista Greta Thunberg ma che ribadiscono anche l’impegno per l’ambiente profuso dal pontefice fin dai tempi della seconda enciclica Laudatus Si’. “Quando l’essere umano si pensa come il signore dell’universo, e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un drastico “cambio di rotta“. Ma anche una “nuova coscienza del rapporto dell’essere umano con se stesso, con gli altri, con la società, con il creato e con Dio”. Questo il tipo di sforzo che il 29 settembreFrancesco ha chiesto ai potenti delnell’ambito di un video messaggio ai partecipanti all’evento Environment and Human Rights organizzato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa in vista della Cop26 in programma a novembre a Glasgow. Parole che risuonanoun’eco di quelle pronunciate 24 ore prima dall’icona ambientalistama che ribadiscono anche l’impegno per l’ambiente profuso dal pontefice fin dai tempi della seconda enciclica Laudatus Si’. “Quando l’essere umano si pensail signore, e non ...

