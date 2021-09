Clima: Draghi domani a Milano incontra Greta e attiviste ambientali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - In occasione della sua partecipazione all'evento 'Youth4 Climate: Driving Ambition', il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà domani a Milano, alle ore 9.30, le attiviste ambientali Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - In occasione della sua partecipazione all'evento 'Youth4te: Driving Ambition', il Presidente del Consiglio, Mario, incontrerà, alle ore 9.30, leThunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi è intervenuto in videoconferenza al #ClimateMoment della 76° #UNGA che si svolge a New York.… - Agenzia_Ansa : 'Se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamento climatico al… - Leaderdelsettor : RT @MediasetTgcom24: Clima, Draghi incontrerà a Milano Greta Thunberg e le altre attiviste #gretathunberg - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Clima, Draghi incontrerà a Milano Greta Thunberg e le altre attiviste #gretathunberg - MediasetTgcom24 : Clima, Draghi incontrerà a Milano Greta Thunberg e le altre attiviste #gretathunberg -

Ultime Notizie dalla rete : Clima Draghi Tra trasporti e legionari si avvicinano le elezioni nella Capitale: domina l'incertezza ... sicuramente la larga maggioranza che sostiene il Premier Mario Draghi resterà invariata. Per ... Il clima che si respira nella coalizione di centrodestra è abbastanza teso e questo si percepisce dalle ...

Nadef, Draghi: 'Crescita più alta con i vaccini'. Dalla manovra +0,5% del Pil ... Mario Draghi ha ribadito che il ' governo ha candidato Roma a ospitare l'Expo nel 2030 ' e ha ... sostegno fiscale del governo e quello monetario in ambito internazionale (Bce), il clima di fiducia di ...

Draghi all'Onu, 'l'emergenza clima come la pandemia' - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Clima: Draghi domani a Milano incontra Greta e attiviste ambientali Roma, 29 set. (Adnkronos) - In occasione della sua partecipazione all'evento 'Youth4 Climate: Driving Ambition', il Presidente del Consiglio, Mario ...

NADEF, STIME IN RIALZO Il Consiglio dei ministri ha approvato una nota di aggiornamento al Def in rialzo, che prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit e definisce il perimetro delle misure della ...

... sicuramente la larga maggioranza che sostiene il Premier Marioresterà invariata. Per ... Ilche si respira nella coalizione di centrodestra è abbastanza teso e questo si percepisce dalle ...... Marioha ribadito che il ' governo ha candidato Roma a ospitare l'Expo nel 2030 ' e ha ... sostegno fiscale del governo e quello monetario in ambito internazionale (Bce), ildi fiducia di ...Roma, 29 set. (Adnkronos) - In occasione della sua partecipazione all'evento 'Youth4 Climate: Driving Ambition', il Presidente del Consiglio, Mario ...Il Consiglio dei ministri ha approvato una nota di aggiornamento al Def in rialzo, che prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit e definisce il perimetro delle misure della ...