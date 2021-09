Claudio D’Alessio, il figlio di Gigi trascinato di nuovo in tribunale | L’accusa è di violenza (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il figlio del noto cantante Gigi D’Alessio, Claudio D’Alessio, qualche giorno fa è tornato in aula per difendersi dalL’accusa mossa dalla sua colf, che sette anni fa aveva denunciato di essere stata picchiata dal ragazzo. Secondo Claudio si tratta di un semplice livido a causa del quale sta scontando già da troppo tempo forti disagi e problemi legali, non commisurati alla vicenda ma amplificati dalla donna e dai suoi avvocati. Scopriamo cosa ha stabilito la sentenza. Claudio-DAlessio-AltranotiziaIl figlio di Gigi D’Alessio accusato di violenza La collaboratrice domestica di casa D’Alessio sette anni fa ha denunciato il ragazzo dicendo di essere stata malmenata e ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ildel noto cantante, qualche giorno fa è tornato in aula per difendersi dalmossa dalla sua colf, che sette anni fa aveva denunciato di essere stata picchiata dal ragazzo. Secondosi tratta di un semplice livido a causa del quale sta scontando già da troppo tempo forti disagi e problemi legali, non commisurati alla vicenda ma amplificati dalla donna e dai suoi avvocati. Scopriamo cosa ha stabilito la sentenza.-DAlessio-AltranotiziaIldiaccusato diLa collaboratrice domestica di casasette anni fa ha denunciato il ragazzo dicendo di essere stata malmenata e ...

Advertising

infoitcultura : Claudio d'Alessio, il figlio di Gigi d'Alessio in tribunale: “Da 7 anni a processo per un… - infoitcultura : Gigi D'Alessio, il figlio Claudio: 'Da 7 anni a processo per un livido' - infoitcultura : Claudio D’Alessio accusato dalla colf di averla picchiata: oggi l’ultima udienza - infoitcultura : Gigi D'Alessio, il figlio Claudio parla in aula: «Da 7 anni a processo per un livido alla colf» - FQMagazineit : Claudio d’Alessio, il figlio di Gigi d’Alessio in tribunale: “Da 7 anni a processo per un livido”. È accusato di av… -