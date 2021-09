Claudia Koll | nel nuovo programma di Diaco | «Il diavolo mi è salito sul corpo» VIDEO

Advertising

soloversacexme : RT @ivanburatti: La tensione che si taglia con il coltello nell’intervista a Claudia Koll di Pierluigi Diaco, che ha l’incredibile capacità… - SPYit_official : Claudia Koll: “Ho visto il Diavolo, mi ha aggredita fisicamente. Mi è salito sul corpo, mi ha stritolata e…”… - zazoomblog : Claudia Koll fa un racconto scioccante: “Satana mi ha aggredita fisicamente mi è salito sul corpo” - #Claudia… - StraNotizie : Claudia Koll fa un racconto scioccante: “Satana mi ha aggredita fisicamente, mi è salito sul corpo”… - breakingnewsit : Alle 5:47 nelle tendenze Rebic, Raffaele, Buongiorno Olivia, CLAUDIA KOLL e Figlio. -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Koll

La vita dipuò essere divisa facilmente in due parti. Prima e dopo la svolta religiosa. Se tra gli anni 80 e 90 l'attrice ha recitato in numerose commedie (anche erotiche) ed ha posato per alcuni ...è stata aggredita fisicamente dal demonio , da cui è riuscita a sfuggire grazie ai suoi ricordi del film L'esorcista. L'attrice lo ha rivelato nella puntata di Ti Sento , il programma di ...Claudia Koll sarà ospite di Pierluigi Diaco nel programma di Rai2 “TI SENTO”, che andrà in onda martedì 28 settembre in seconda serata. Continua ...Claudia Koll rivela a sorpresa di aver ingaggiato una vera e propria guerra contro il diavolo. In persona,. Una guerra e una lotta fisica. Dalla quale è uscita vincitrice: “Sono stata aggredita fisica ...