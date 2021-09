Classifica Giro di Sicilia 2021, seconda tappa: Molano vince e si conferma leader. Vincenzo Nibali a 20” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi è andata in scena la seconda tappa del Giro di Sicilia 2021. I 173 km da Selinunte a Mondello proponevano soltanto il Portella della Ginestra e il Carini come semplici asperità di giornata, superate brillantemente dal gruppo. Dopo aver ripreso i sei fuggitivi di giornata quando mancavano 20 chilometri al traguardo, si è deciso tutto in volata come da pronostico. Juan Sebastian Molano ha trionfato allo sprint in maniera perentoria davanti a Filippo Fiorelli e Matteo Moschetti, conquistando il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto ieri. Il colombiano è stato pilotato al meglio dagli uomini della UAE Emirates e ha tagliato il traguardo a braccia alzate, difendendo la maglia giallo-rossa di leader della Classifica generale. Il 27enne vanta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi è andata in scena ladeldi. I 173 km da Selinunte a Mondello proponevano soltanto il Portella della Ginestra e il Carini come semplici asperità di giornata, superate brillantemente dal gruppo. Dopo aver ripreso i sei fuggitivi di giornata quando mancavano 20 chilometri al traguardo, si è deciso tutto in volata come da pronostico. Juan Sebastianha trionfato allo sprint in maniera perentoria davanti a Filippo Fiorelli e Matteo Moschetti, conquistando il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto ieri. Il colombiano è stato pilotato al meglio dagli uomini della UAE Emirates e ha tagliato il traguardo a braccia alzate, difendendo la maglia giallo-rossa didellagenerale. Il 27enne vanta ...

