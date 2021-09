CITOFONARE RAI2, PEREGO-VENTURA: ACCOMPAGNIAMO IL RISVEGLIO DEGLI ITALIANI. SABRINA SALERNO OSPITE (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Paola PEREGO e Simona VENTURA sono due signore della televisione. In CITOFONARE RAI2 racconteranno la domenica DEGLI ITALIANI, prendendosi in giro e mettendosi in gioco“. Così il direttore Ludovico Di Meo ha introdotto questa mattina in conferenza stampa il nuovo programma del mezzogiorno festivo di RAI2, in onda da domenica 3 ottobre dalle 11.10 alle 13.00. Un programma leggero, divertente, ACCOMPAGNIAMO il RISVEGLIO DEGLI ITALIANI. CITOFONARE RAI2 è in diretta e per me è bellissimo tornare alla diretta e tornare in una fascia che è stata troncata dalla pandemia. Mi piace molto questa sfida, la diretta e la serialità. Sarà un programma di 30 puntate. Simona ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Paolae Simonasono due signore della televisione. Inracconteranno la domenica, prendendosi in giro e mettendosi in gioco“. Così il direttore Ludovico Di Meo ha introdotto questa mattina in conferenza stampa il nuovo programma del mezzogiorno festivo di, in onda da domenica 3 ottobre dalle 11.10 alle 13.00. Un programma leggero, divertente,ilè in diretta e per me è bellissimo tornare alla diretta e tornare in una fascia che è stata troncata dalla pandemia. Mi piace molto questa sfida, la diretta e la serialità. Sarà un programma di 30 puntate. Simona ...

Advertising

Raiofficialnews : “Paola Perego e @Simo_Ventura sono due 'signore' della televisione. In #CitofonareRai2 racconteranno la domenica de… - bubinoblog : CITOFONARE RAI2, PEREGO-VENTURA: ACCOMPAGNIAMO IL RISVEGLIO DEGLI ITALIANI. SABRINA SALERNO OSPITE - RaiDue : RT @Raiofficialnews: “Paola Perego e @Simo_Ventura sono due 'signore' della televisione. In #CitofonareRai2 racconteranno la domenica degli… - zazoomblog : Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Venuta si comincia domenica alle 11.15: tra giochi interviste ricette e b… - FabioTraversa : RT @tvblogit: A @Simo_Ventura piacerebbe rifare Game of games (italianizzandolo un po' di più) -