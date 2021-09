(Di mercoledì 29 settembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “L'è un. Il nuovo dono della natura, dopo il petrolio, potrebbe essere l'irraggiamento solare. Se saremo bravi lo sfrutteremo. L'inoltre genererebbe un impatto anche sul mondo industriale. Avere fonti energetiche che non producono Co2, abbasserà ulteriormente i costi”. Così Roberto, Ministro della Transizione Ecologica, intervenendo all'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. “Il problema non è quando, ma come attueremo la transizione. Abbiamo nove anni per arrivare a una prima misurazione dei risultati. Serve pragmatismo” aggiunge. “Abbiamo aziende leader in vari settori della transizione, sono certo che la nostra leadership diventerà ancora più ...

Advertising

MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) – “L’indipendenza energetica è un sogno. Il nuovo dono della natura, dopo il petrolio, potrebbe… - ItaliaNotizie24 : Cingolani “L’indipendenza energetica è un sogno” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cingolani “L’indipendenza energetica è un sogno” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Cingolani “L’indipendenza energetica è un sogno” - -

Ultime Notizie dalla rete : Cingolani indipendenza

Borsa Italiana

...la nostra ha l'imparzialità e l'dai partiti tra i suoi principi fondanti, così come uno dei nostri stimati fondatori il grande amico del mare, il già ammiraglio Aleardo Maria, ...... quelli su settori e tecnologie in cui accrescere strategicamente innovazione e... come indicato dal Ministro, sarebbe velleitaria. Significherebbe raddoppiare nei prossimi dieci ...TORINO (ITALPRESS) - "L'indipendenza energetica è un sogno. Il nuovo dono della natura, dopo il petrolio, potrebbe essere l'irraggiamento solare. Se sarem ...Un aperitivo con l’Ecologia è l’incontro libero e aperto (giardini dei Teatini) al quale, con un passaparola per non escludere nessuno, l’associazione Basta Plastica in MARE invita i più giovani candi ...