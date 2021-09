Cingolani fa il bullo con Greta. Ansia da prestazione del ministro al Youth4Climate. Beccato fuorionda dopo il confronto con la Thunberg

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Se non è una figuraccia, poco ci manca. “Alla fine, al dì là delle chiacchere, abbiamo detto tutti la stessa cosa, no?”. In un, pubblicato dall’Ansa, a margine della conferenza sul clima della(leggi l’articolo), che si è aperta ieri mattina a Milano, ildella transizione ecologica, Roberto, ha cercato evidentemente di capire come fosse andato l’incontro cone gli altri giovani attivisti. E lo ha fatto confrontandosi con un suo collaboratore, che lo ha rasserenato prontamente: “No, no, ma infatti”. “Cioè – ha allora continuato il, promuovendo il suo intervento – io alla fine ho cambiato tutto quello che avevo scritto. I Carbon offset (sistema di compensazione delle emissioni C02, ndr) non c’entrano un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cingolani bullo

LA NOTIZIA

... il Grande Twittatore ultimo acquisto dei Migliori Economista- Il terrore del web di ...] di Saul Caia Lost in translationvuole gli inceneritori in italiano, ma è contro in inglese ...... il Grande Twittatore ultimo acquisto dei Migliori Economista- Il terrore del web di ...] di Saul Caia Lost in translationvuole gli inceneritori in italiano, ma è contro in inglese ...Se non è una figuraccia, poco ci manca. “Alla fine, al dì là delle chiacchere, abbiamo detto tutti la stessa cosa, no?”. In un fuorionda, pubblicato ...