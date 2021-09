Cinema | Trento | si è conclusa la XXIV edizione di Religion Today Film Festival Esau dell' israeliano Pavel Lungin il miglior film

(Di mercoledì 29 settembre 2021)fa parte anche difor our Future, un network internazionale che conta 9dida diversi Paesi europei e non solo. A Bolzano la giuria di giovani ha premiato il ...

Advertising

DidonatoMart : @ValeriaParrell2 Anch'io l'ho amato moltissimo! Sono tentata di andare al cinema una seconda volta per notare tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Trento

Servizio Informazione Religiosa

Religion Today fa parte anche di Film for our Future, un network internazionale che conta 9 festival dida diversi Paesi europei e non solo. A Bolzano la giuria di giovani ha premiato il ...Ricordiamo che per accedere alè necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde ... della Regione del Veneto della Provincia autonoma di, e della Provincia autonoma di ...Si è aperta, sulle note della cantautrice piemontese Barbara Monte, a Madonna di Campiglio, ai piedi delle Dolomiti, la premiazione della XXIV edizione di Religion Today Film Festival "Nomadi nella fe ...Salviamo il cinematografo. A Trento, lo storico cinema Astra, sorto nel 1951, grazie alla famiglia Artuso, divenuto multisala (tre sale) con annessi bar ed osteria nel 2003, sta per tirare le cuoia, c ...