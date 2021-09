Cinema sotto choc. L’amatissima attrice è morta, ma la triste notizia arriva solo ora (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'attrice che ha recitato accanto a Frances McDormand nel film premio Oscar Nomadland, si è spenta a 64 anni. Il decesso, di cui si è avuta notizia solo in queste ore, è avvenuto il 7 settembre nella casa di San Francisco, a causa di un cancro al colon. #FOTO A FINE ARTICOLO Al suo fianco, gli amici e gli affetti più cari.L'attrice è morta per un cancro al colonNel necrologio pubblicato su The New York Times, si legge: "Melissa Yandell Smith è morta serenamente il 7 settembre 2021 nella sua casa di San Francisco, circondata dal marito, dal figlio, dal fratello e dai suoi amici. La causa è stata il cancro. Melissa è stata la direttrice dell'American Conservatory Theatre di San Francisco per 25 anni, periodo in cui ha ridisegnato, rinvigorito e mantenuto il programma del Master ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'che ha recitato accanto a Frances McDormand nel film premio Oscar Nomadland, si è spenta a 64 anni. Il decesso, di cui si è avutain queste ore, è avvenuto il 7 settembre nella casa di San Francisco, a causa di un cancro al colon. #FOTO A FINE ARTICOLO Al suo fianco, gli amici e gli affetti più cari.L'per un cancro al colonNel necrologio pubblicato su The New York Times, si legge: "Melissa Yandell Smith èserenamente il 7 settembre 2021 nella sua casa di San Francisco, circondata dal marito, dal figlio, dal fratello e dai suoi amici. La causa è stata il cancro. Melissa è stata la direttrice dell'American Conservatory Theatre di San Francisco per 25 anni, periodo in cui ha ridisegnato, rinvigorito e mantenuto il programma del Master ...

