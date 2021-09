Cina e India ostacoli sulla strada per Glasgow Kerry a Milano per la Pre Cop

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nelle prossime ore Johnsarà di nuovo in Italia. L’inviato speciale per il clima del presidente statunitense Joe Biden è in viaggio in Europa per una settimana. Dopo una veloce visita a Ginevra, in Svizzera, per un incontro con alcuni imprenditori, farà tappa aper partecipare ai lavori della Pre Cop, la conferenza di preparazione della Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che inizierà ail 31 ottobre. Persi tratta della seconda visita in Italia in pochi mesi. A maggio era stato a Roma per incontrare il presidente del Consiglio Mario Draghi e i ministri Luigi Di Maio (Esteri), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico) e Roberto Cingolani (Transizione ecologica), un pranzo con gli amministratori delegati delle principali società dell’energia e un’udienza privata ...