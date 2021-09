Ciclismo | Roberto Amadio | “L’oro di Filippo Ganna non scontato | Mondiali con grandi soddisfazioni”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Idisu strada fanno già parte dell’album dei ricordi e l’Italia può essere soddisfatta del bilancio complessivo: il primato del medagliere con 3 ori e 1 bronzo è da sottolineare, considerando le affermazioni dinella cronometro uomini elite, diBaroncini nella prova in linea riservata agli U23 e di Elisa Balsamo nella gara elite delle donne. A questo va aggiunto il terzo posto nella staffetta mista. Un riscontro però un po’ adombrato dalla mancata top-3 nella corsa più importante, ovvero quella degli uomini elite: il decimo posto di Sonny Colbrelli ha lasciato un po’ l’amaro in bocca e il digiuno da vittorie in questo caso si allunga a 13 stagioni, ricordandoiridato di Alessandro Ballan a Varese. Spunti confortanti, comunque, non mancano ...