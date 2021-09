Ciclismo | inversione di date tra Amstel Gold Race e Parigi-Roubaix per il 2022 Il nuovo calendario delle Classiche

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 settembre 2021)ditraper il. Gli organizzatori della Classica in terra olandese sono infatti venuti incontro alla Classica Monumento francese. La corsa della birra si corre tradizionalmente nel terzo weekend di aprile, ma il direttore Leo van Vliet si è proposto per anticiparla di sette giorni, lasciando così spazio all’Inferno del Nord per il 17 aprile. Lanon si sarebbe potuta correre il 10 aprile, come da programma originario, perché quel giorno sono in programma le elezioni presidenziali in Francia e si era già parlato dello spostamento. Ildi aprile diventa dunque il seguente: Giro ...