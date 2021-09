Ciclismo | Gianni Moscon si trasferisce alla Astana | “Cambio dopo 6 anni | punterò a vincere”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 settembre 2021)ha firmato un contratto biennale con la. L’accordo era stato anticipato da alcune settimane, oggi è giunta l’ufficialità: il trentino lascerà la Ineos Grenadiers, con cui ha militato nelle ultime sei stagioni, per diventare un punto di riferimento nelle corse di un giorno per la formazione kazaka. Il 27enne, professionista dal 2016, ha sempre militato con la corazzata britca (ex Team Sky), dunque questa sarà una nuova avventura. Nel suo palmares figurano undici successi: spiccano due campionati nazionali a cronometro, il Giro di Toscana e la Coppa Agostoni nel 2018. Nell’ultima stagione si è imposto in due tappe al Tour of The Alps e al GP Città di Lugano. Da sottolineare ottimi piazzamenti come il quarto posto ai Mondiali 2019, la terza piazza al Giro di Lombardia 2017 e la ...