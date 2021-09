Ciclismo, è morto il campione di hand-bike Andrea Conti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una brutta notizia scuote il mondo del Ciclismo e dell’hand-bike. E’ morto a Verona dopo un grave incidente stradale Andrea Conti, vincitore di tre edizioni del Giro d’Italia nel 2015, 2016 e 2019. Conti, 51 anni, si era scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava sulla corsia opposta lo scorso 24 settembre mentre si stava allenando lungo la provinciale Bosco Chiesanuova-Cerro Veronese in vista dell’ultima prova della Corsa Rosa ad Assisi. Le conseguenze dell’incidente erano state importanti e, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento, è poi caduto in coma. Una storia costellata da un altro episodio difficile da accettare: Conti, infatti, a 18 anni era rimasto vittima di un incidente che gli aveva causato una lesione cervicale, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Una brutta notizia scuote il mondo dele dell’. E’a Verona dopo un grave incidente stradale, vincitore di tre edizioni del Giro d’Italia nel 2015, 2016 e 2019., 51 anni, si era scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava sulla corsia opposta lo scorso 24 settembre mentre si stava allenando lungo la provinciale Bosco Chiesanuova-Cerro Veronese in vista dell’ultima prova della Corsa Rosa ad Assisi. Le conseguenze dell’incidente erano state importanti e, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento, è poi caduto in coma. Una storia costellata da un altro episodio difficile da accettare:, infatti, a 18 anni era rimasto vittima di un incidente che gli aveva causato una lesione cervicale, ...

