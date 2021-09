Ciambelline di mele in sfoglia croccante | pronte in 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Buongiorno a tutti ! Oggi vi presentiamo una nuova ricetta che sicuramente conquisterà sia voi che tutto il resto della vostra famiglia, in quanto si tratta di un dolcetto davvero prelibato. Leallete sono una vera delizia: dal sapore delicato e intenso allo stesso tempo riescono a far capire che la stagione è cambiata che l’autunno ormai è alle porte. Di seguito troverete tutti gli ingredienti necessari e il procedimento che dovete adottare per realizzare questo dolce.di pastaallein 5Ingredienti Due rotoli di pastarettangolare 1 mela zucchero di canna q.b. 1 cucchiaino di miele marmellata all’albicocca q.b.(se light è meglio) cannella ...