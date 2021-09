“Ci vogliono tutti ubbidienti e schedati”: anche Crozza demolisce il green pass (Video) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – «È un mezzuccio per farci vaccinare tutti: è un sotterfugio». È così, in questa maniera caustica, che Maurizio Crozza ha definito il tanto discusso il green pass. Una bordata che il comico ha lanciato un paio di giorni fa durante il suo programma Fratelli di Crozza (Nove), e che è però diventata virale in rete proprio in queste ore. «Io non sono un no-vax e non sto con i no-vax. Io sto semplicemente che i “io non c’ho il vax”», specifica Crozza nel suo lungo monologo contro il certificato verde. E di certo non le ha mandate a dire. Una società orwelliana «Noi siamo i buoni», afferma sarcasticamente Crozza, «perché siamo vaccinati e tamponati, ma soprattutto siamo greenpassati. Mica come quei cattivoni di Cacciari, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – «È un mezzuccio per farci vaccinare: è un sotterfugio». È così, in questa maniera caustica, che Maurizioha definito il tanto discusso il. Una bordata che il comico ha lanciato un paio di giorni fa durante il suo programma Fratelli di(Nove), e che è però diventata virale in rete proprio in queste ore. «Io non sono un no-vax e non sto con i no-vax. Io sto semplicemente che i “io non c’ho il vax”», specificanel suo lungo monologo contro il certificato verde. E di certo non le ha mandate a dire. Una società orwelliana «Noi siamo i buoni», afferma sarcasticamente, «perché siamo vaccinati e tamponati, ma soprattutto siamoati. Mica come quei cattivoni di Cacciari, ...

