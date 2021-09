Chiesa manda al tappeto il Chelsea: Juve in testa al girone a punteggio pieno (Di mercoledì 29 settembre 2021) All’Allianz Stadium si affrontano Juventus e Chelsea per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I Blues cercano sin dall’inizio di prendere in mano le redini del gioco, ma la prima chance è bianconera: Chiesa ruba palla a centrocampo e galoppa fino all’area di rigore, il suo destro si perde di poco a lato. Alla mezz’ora ci prova Rabiot, tiro potente ma sopra la traversa difesa da Mendy. Si va al riposo sullo 0-0 dopo un primo tempo un po’ bloccato. Passano solo pochi secondi nella ripresa e la Juve passa con Chiesa! Splendido assist di Bernardeschi e il numero 22 calcia sotto la traversa dove Mendy non può arrivare. Havertz prova a rispondere, Locatelli interviene in scivolata e rischia l’autorete. Al 64? Cuadrado serve Bernardeschi che ha la chance del 2-0, l’impatto non è ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) All’Allianz Stadium si affrontanontus eper la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I Blues cercano sin dall’inizio di prendere in mano le redini del gioco, ma la prima chance è bianconera:ruba palla a centrocampo e galoppa fino all’area di rigore, il suo destro si perde di poco a lato. Alla mezz’ora ci prova Rabiot, tiro potente ma sopra la traversa difesa da Mendy. Si va al riposo sullo 0-0 dopo un primo tempo un po’ bloccato. Passano solo pochi secondi nella ripresa e lapassa con! Splendido assist di Bernardeschi e il numero 22 calcia sotto la traversa dove Mendy non può arrivare. Havertz prova a rispondere, Locatelli interviene in scivolata e rischia l’autorete. Al 64? Cuadrado serve Bernardeschi che ha la chance del 2-0, l’impatto non è ...

