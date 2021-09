Chiesa: “Ho pensato di smettere quando ero nelle giovanili della Fiorentina. Ecco perché ho deciso di andare alla Juve” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Federico Chiesta, esterno offensivo della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano inglese The Telegraph. Il giocatore ha ricordato la sua esperienza da ragazzo e il pensiero di smettere a causa del suo fisico: “Ci sono state molte volte in cui non giocavo nelle giovanili (alla Fiorentina, ndr) quindi ho pensato ‘smettiamola e proviamo qualcos’altro’. Ma con l’aiuto della mia famiglia mi hanno spinto ad allenarmi più duramente e a far crescere il mio corpo. quando avevo 14 anni non avevo la fisicità dei miei compagni di squadra quindi non giocavo. La mia famiglia mi ha aiutato e invogliato a trovare un’altra opzione e quella era la scuola. Hanno detto ‘guarda, non stai giocando ma dai il massimo in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Federico Chiesta, esterno offensivontus, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano inglese The Telegraph. Il giocatore ha ricordato la sua esperienza da ragazzo e il pensiero dia causa del suo fisico: “Ci sono state molte volte in cui non giocavo, ndr) quindi ho‘smettiamola e proviamo qualcos’altro’. Ma con l’aiutomia famiglia mi hanno spinto ad allenarmi più duramente e a far crescere il mio corpo.avevo 14 anni non avevo la fisicità dei miei compagni di squadra quindi non giocavo. La mia famiglia mi ha aiutato e invogliato a trovare un’altra opzione e quella era la scuola. Hanno detto ‘guarda, non stai giocando ma dai il massimo in ...

