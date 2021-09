Chiara Ferragni, si vede il seno: la maglietta non nasconde nulla (FOTO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Look provocatorio per Chiara Ferragni nel primo giorno della Parigi Fashion Week. L’influencer italiana ha sfoggiato un outfit in cui si nasconde ben poco. Chiara Ferragni (Instagram)Chiara Ferragni ha fatto della moda la sua fonte di guadagno principale. L’influencer si è saputa imporre nel tempo grazie al suo brand che ha conquistato vetrine esclusive in tutto il mondo. Per questo motivo, quando arriva il momento della settimana della moda, l’imprenditrice digitale partecipa ed è sempre tra le protagoniste più attese dell’evento. Dopo aver partecipato a quella di Milano, Chiara è volata a Parigi per prendere parte anche alla Fashion Week della capitale francese. Tra l’altro, proprio nella città c’è una delle suo boutique a suo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Look provocatorio pernel primo giorno della Parigi Fashion Week. L’influencer italiana ha sfoggiato un outfit in cui siben poco.(Instagram)ha fatto della moda la sua fonte di guadagno principale. L’influencer si è saputa imporre nel tempo grazie al suo brand che ha conquistato vetrine esclusive in tutto il mondo. Per questo motivo, quando arriva il momento della settimana della moda, l’imprenditrice digitale partecipa ed è sempre tra le protagoniste più attese dell’evento. Dopo aver partecipato a quella di Milano,è volata a Parigi per prendere parte anche alla Fashion Week della capitale francese. Tra l’altro, proprio nella città c’è una delle suo boutique a suo ...

Advertising

marcocappato : Mentre lo Stato italiano rischia di rottamare illegalmente il #ReferendumCannabis, Cacciari ci spiega che il proble… - mbmarino : Non solo verde ma anche albicocca pallido, arancione corallo, giallo chartreuse, rosa fenicottero. Sono solo 5 dell… - ysl80n : RT @brownfashiongal: Chiara Ferragni in Schiaparelli - StephaniaRendon : @JuliaaPauu Chiara ferragni - mamamimooo : RT @brownfashiongal: Chiara Ferragni in Schiaparelli -