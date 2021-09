Chiara Ferragni a tavola: si vedono le sue gambe perfette (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chiara Ferragni sempre più seducente e provocante a Parigi, l’outfit scelto per la cena al ristorante fa impazzire i follower, le scopre le gambe da urlo Da qualche giorno Chiara Ferragni si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 29 settembre 2021)sempre più seducente e provocante a Parigi, l’outfit scelto per la cena al ristorante fa impazzire i follower, le scopre leda urlo Da qualche giornosi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

marcocappato : Mentre lo Stato italiano rischia di rottamare illegalmente il #ReferendumCannabis, Cacciari ci spiega che il proble… - scenariogrigio : @Imbohemien sei fortissimo luca non ti senti il chiara ferragni di twitter???? - Rosa244444 : RT @Daninseries: Cole Sprouse, Chiara Ferragni e Fedez. Il trio di cui non sapevo di aver bisogno - XDEFENCVLESS : RT @Daninseries: Cole Sprouse, Chiara Ferragni e Fedez. Il trio di cui non sapevo di aver bisogno - Deianeboan20 : RT @SharonStyless: Chiara Ferragni, Fedez, Gigi Hadid, Dua Lipa, Cole Sprouse, Niall Horan; Ester Esposito e Donella Versace tutti nella st… -