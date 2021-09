Chi l’ha visto? Nella puntata di oggi i casi di Laura Ziliani, Giacomo Sartori e non solo. Le anticipazioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chi l’ha visto? Torna in onda questa sera su Rai 3 con una puntata densa di contenuti. Federica Sciarelli affronterà i casi di cronaca più caldi della settimana: dall’omicidio di Laura Ziliani, la scomparsa di Giacomo Sartori, ritrovato morto lo scorso venerdì 24 settembre, e ancora, Saman Abbas. Chi l’ha visto? È un programma che da 20 anni si dedica alle persone scomparse e ai casi di cronaca più famosi, come ad esempio quello della scomparsa di Denise Pipitone. Da anni al timone del programma c’è Federica Sciarelli, che in più occasioni ha spiegato l’importanza del suo lavoro e di questa trasmissione. L’omicidio di Laura Ziliani a Chi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chi? Torna in onda questa sera su Rai 3 con unadensa di contenuti. Federica Sciarelli affronterà idi cronaca più caldi della settimana: dall’omicidio di, la scomparsa di, ritrovato morto lo scorso venerdì 24 settembre, e ancora, Saman Abbas. Chi? È un programma che da 20 anni si dedica alle persone scomparse e aidi cronaca più famosi, come ad esempio quello della scomparsa di Denise Pipitone. Da anni al timone del programma c’è Federica Sciarelli, che in più oconi ha spiegato l’importanza del suo lavoro e di questa trasmissione. L’omicidio dia Chi ...

