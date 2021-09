Chi l’ha visto?, ecco le anticipazioni della puntata in onda questa sera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chi l’ha visto?, ecco le anticipazioni della puntata di questa sera in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21:20 Nella nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, questa sera in diretta con Federica Sciarelli, la terribile vicenda di Laura Ziliani e il racconto di cosa avrebbero fatto alla ex vigilessa le sue figlie Paola e Silvia insieme a Mirto, il loro fidanzato e amante, pur di avere subito tutta l’eredità. I tre non hanno risposto al giudice nell’interrogatorio di garanzia. Nella prossima puntata Laura Ziliani uccisa per avere subito l’eredità? Le figlie Paola e Silvia e il loro fidanzato e amante Mirto non rispondono al giudice Mercoledì ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chi?,lediinsu Rai 3 a partire dalle ore 21:20 Nella nuovadi “Chi?”,in diretta con Federica Sciarelli, la terribile vicenda di Laura Ziliani e il racconto di cosa avrebbero fatto alla ex vigilessa le sue figlie Paola e Silvia insieme a Mirto, il loro fidanzato e amante, pur di avere subito tutta l’eredità. I tre non hanno risposto al giudice nell’interrogatorio di garanzia. Nella prossimaLaura Ziliani uccisa per avere subito l’eredità? Le figlie Paola e Silvia e il loro fidanzato e amante Mirto non rispondono al giudice Mercoledì ...

Advertising

AzzolinaLucia : Non amo chi sbatte il 'mostro' in prima pagina ma Salvini è certamente l'ultimo a poter parlare. Con la sua 'Bestia… - borghi_claudio : @agente_zeta @aspettaaspetta Il partito non ha votato a favore, ha lasciato libertà di voto e il maggior numero di… - DadoneFabiana : Chi guarda al lavoro agile come ad un problema ha già perso la sfida che invece l’Unione intende affrontare con cor… - salidaparallela : RT @trillyebbasta: L'autostima di chi mette se stessi come sfondo non ha uguali.... - Sandyvnp : @valejaguarrr Lo so anch'io enormemente ma dobbiamo fare ogni singolo sforzo per dayane perché chi l'ha conosciuta… -