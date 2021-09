Chi è la moglie di Giampaolo Morelli, Gloria Bellicchi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ecco chi è Gloria Bellicchi, la moglie di Giampaolo Morelli, attore italiano noto principalmente per la sua interpretazione dell'ispettore Coliandro. Gloria Bellicchi è il nome della moglie di Giampaolo Morelli, un attore, sceneggiatore, conduttore televisivo e regista italiano che ha raggiunto la notorietà grazie all'interpretazione dell'ispettore Coliandro, protagonista dell'omonima serie televisiva. Gloria è nata a Parma il 2 febbraio 1979, è un'attrice ed ex modella che ha dato inizio alla sua carriera nel mondo della moda nel 1998, dopo aver vinto il titolo di Miss Italia. Nel 2000 la Bellicchi ha iniziato a collaborare con la Riccardo Gay Model Management, che le ha permesso di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ecco chi è, ladi, attore italiano noto principalmente per la sua interpretazione dell'ispettore Coliandro.è il nome delladi, un attore, sceneggiatore, conduttore televisivo e regista italiano che ha raggiunto la notorietà grazie all'interpretazione dell'ispettore Coliandro, protagonista dell'omonima serie televisiva.è nata a Parma il 2 febbraio 1979, è un'attrice ed ex modella che ha dato inizio alla sua carriera nel mondo della moda nel 1998, dopo aver vinto il titolo di Miss Italia. Nel 2000 laha iniziato a collaborare con la Riccardo Gay Model Management, che le ha permesso di ...

