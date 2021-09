Chi è il marito di Anna Valle, Ulisse Lendaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ecco chi è e cosa fa Ulisse Lendaro, il marito di Anna Valle: celebre attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 1995, che interpreta Emma Conti ne Luce dei tuoi occhi. Il marito di Anna Valle, attrice ed ex modella italiana che interpreta Emma Conti nella nuova serie intitolata Luce dei tuoi occhi, si chiama Ulisse Lendaro: è un noto attore, regista e produttore cinematografico italiano del cui passato non si sa molto, anche a causa della sua riservatezza. Lendaro è nato l'8 febbraio del 1973 a Vicenza ed è conosciuto, oltre che per la sua relazione con Anna, per essere un volto noto nel mondo dello spettacolo, all'interno del quale ha principalmente ricoperto il ruolo di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ecco chi è e cosa fa, ildi: celebre attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 1995, che interpreta Emma Conti ne Luce dei tuoi occhi. Ildi, attrice ed ex modella italiana che interpreta Emma Conti nella nuova serie intitolata Luce dei tuoi occhi, si chiama: è un noto attore, regista e produttore cinematografico italiano del cui passato non si sa molto, anche a causa della sua riservatezza.è nato l'8 febbraio del 1973 a Vicenza ed è conosciuto, oltre che per la sua relazione con, per essere un volto noto nel mondo dello spettacolo, all'interno del quale ha principalmente ricoperto il ruolo di ...

