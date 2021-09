Chi è (e cosa ha fatto) Fumio Kishida, futuro premier del Giappone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si sono tenute le primarie per la nomina del nuovo leader del Partito liberaldemocratico (Ldp) del Giappone. A vincere le elezioni è stato Fumio Kishida, ex ministro degli Esteri e della Difesa, anche se nei sondaggi era favorito Taro Kono, ministro incaricato della gestione della crisi sanitaria. Dopo le elezioni interne del partito è quasi certa la nomina di Kishida come primo ministro Giapponese, giacché l’Ldp ha la maggioranza in entrambe le camere. L’annuncio, comunque, sarà ufficiale lunedì. Questa è la seconda volta che Kishida cerca di guidare il partito. Nato a Shibuya, Tokyo, nel 1957, Kishida è originario di Hiroshima e appartiene alla terza generazione politica della famiglia. Noto per la sua efficacia e discrezione, non è considerato carismatico, gode però ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si sono tenute le primarie per la nomina del nuovo leader del Partito liberaldemocratico (Ldp) del. A vincere le elezioni è stato, ex ministro degli Esteri e della Difesa, anche se nei sondaggi era favorito Taro Kono, ministro incaricato della gestione della crisi sanitaria. Dopo le elezioni interne del partito è quasi certa la nomina dicome primo ministrose, giacché l’Ldp ha la maggioranza in entrambe le camere. L’annuncio, comunque, sarà ufficiale lunedì. Questa è la seconda volta checerca di guidare il partito. Nato a Shibuya, Tokyo, nel 1957,è originario di Hiroshima e appartiene alla terza generazione politica della famiglia. Noto per la sua efficacia e discrezione, non è considerato carismatico, gode però ...

