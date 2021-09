Chi è Claudia Motta, l’italiana candidata a vincere il titolo di Miss Mondo? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il prossimo 16 dicembre, nell’affascinante cornice di Porto Rico, si disputeranno le finali di Miss World. Prenderà parte alla competizione anche Claudia Motta, la giovane di 21 anni che è stata recentemente insignita del titolo di Miss Mondo Italia 2021. Sarà proprio la ragazza di Roma a rappresentare il nostro Paese alla finale del 16 dicembre. Nata nella Capitale e residente a Velletri assieme alla sua famiglia – oltre a papà Stefano e mamma Alessandra c’è anche la sorella Alice – Claudia Motta frequenta il terzo anno di giurisprudenza, lo stesso percorso formativo intrapreso da sua sorella, già laureata. Claudia, che frequenta i corsi alla Sapienza, è perfettamente in regola con gli esami nonostante i tanti impegni di questi ultimi ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il prossimo 16 dicembre, nell’affascinante cornice di Porto Rico, si disputeranno le finali diWorld. Prenderà parte alla competizione anche, la giovane di 21 anni che è stata recentemente insignita deldiItalia 2021. Sarà proprio la ragazza di Roma a rappresentare il nostro Paese alla finale del 16 dicembre. Nata nella Capitale e residente a Velletri assieme alla sua famiglia – oltre a papà Stefano e mamma Alessandra c’è anche la sorella Alice –frequenta il terzo anno di giurisprudenza, lo stesso percorso formativo intrapreso da sua sorella, già laureata., che frequenta i corsi alla Sapienza, è perfettamente in regola con gli esami nonostante i tanti impegni di questi ultimi ...

