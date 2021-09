Chi è Andrea Roncato? Età, patrimonio, fidanzata e malattia dell’attore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Andrea Roncato è un noto attore soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. Tante curiosità su di lui, una di queste sul suo patrimonio. Andrea Roncato (GettyImages)L’attore Andrea Roncato non è stato solo un semplice interprete. Nel cinema italiano, nella commedia, ha spiccato particolarmente e ha fatto ridere tante generazioni. Per migliorarsi ha partecipato a vari corsi di recitazione, non solo in Italia ma anche oltreoceano: negli Stati Uniti. Celebre il duo con Gigi Sammarchi. Una delle coppie più conosciute del cinema italiano, specialmente per lo stile davvero inconfondibile. Dopo la divisione della coppia, Roncato ha proseguito da solo partecipando a tanti film. Dal 2002 al 2008 ha interpretato, nella serie Carabinieri, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 29 settembre 2021)è un noto attore soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. Tante curiosità su di lui, una di queste sul suo(GettyImages)L’attorenon è stato solo un semplice interprete. Nel cinema italiano, nella commedia, ha spiccato particolarmente e ha fatto ridere tante generazioni. Per migliorarsi ha partecipato a vari corsi di recitazione, non solo in Italia ma anche oltreoceano: negli Stati Uniti. Celebre il duo con Gigi Sammarchi. Una delle coppie più conosciute del cinema italiano, specialmente per lo stile davvero inconfondibile. Dopo la divisione della coppia,ha proseguito da solo partecipando a tanti film. Dal 2002 al 2008 ha interpretato, nella serie Carabinieri, ...

