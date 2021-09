Chelsea-Abramovich 18 anni dopo | dall’amore per Stamford Bridge al prezzario del Real | storia del patron che ha rovinato il calcio Ue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La colpa è stata di un volo. O almeno così racconta la leggenda. Un giorno Romansta sorvolando Londra a bordo del proprio elicottero. Guarda fuori dal vetro, fino a quando i suoi occhi non vengono attratti da una sagoma. Non è uno stadio qualsiasi. È. Un impianto che ospita un club antico e blasonato. Ma che non vince il campionato ormai da quarantotto. Il magnate trattiene il respiro. Per un attimo si sente come Stendhal all’uscita di Santa Croce. E in quel momento tutto diventa chiaro nella sua testa. Quello stadio deve diventare la sua nuova casa sportiva. A tutti i costi. Non c’è desiderio che il denaro non possa comprare. Così nel luglio del 2003 Romanstringe la mano a Ken Bates e acquista il club. E tutti i suoi debiti. Fanno circa 130 milioni di euro. ...