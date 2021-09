Che cosa racconta degli Usa l’audizione dei generali in Senato (Di mercoledì 29 settembre 2021) l’audizione alla Commissione Servizi armati del Senato del capo dello Stato maggiore congiunto, Mark Milley, e di uno dei suoi top generali, il comandante del CentCom Kenneth McKenzie, è un utile promemoria su quanto sia importante negli Stati Uniti il ruolo dei militari (tanto, o tanto poco, vedremo). Seduti a fianco del capo del Pentagono, il segretario Lloyd Austin (anche lui proveniente dal mondo militare, un’eccezione per un ruolo che viene assegnato di solito a un civile), martedì 28 settembre i leader delle Forze armate del più grande esercito al mondo hanno parlato lungo il confine tra sfera politica e militare su almeno tre dossier. Il più caldo, l’Afghanistan. Milley e McKenzie hanno sostanzialmente smentito buona parte delle dichiarazioni del presidente Joe Biden, criticandone le scelte sul ritiro dal Paese e mettendo in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021)alla Commissione Servizi armati deldel capo dello Stato maggiore congiunto, Mark Milley, e di uno dei suoi top, il comandante del CentCom Kenneth McKenzie, è un utile promemoria su quanto sia importante negli Stati Uniti il ruolo dei militari (tanto, o tanto poco, vedremo). Seduti a fianco del capo del Pentagono, il segretario Lloyd Austin (anche lui proveniente dal mondo militare, un’eccezione per un ruolo che viene assegnato di solito a un civile), martedì 28 settembre i leader delle Forze armate del più grande esercito al mondo hanno parlato lungo il confine tra sfera politica e militare su almeno tre dossier. Il più caldo, l’Afghanistan. Milley e McKenzie hanno sostanzialmente smentito buona parte delle dichiarazioni del presidente Joe Biden, criticandone le scelte sul ritiro dal Paese e mettendo in ...

