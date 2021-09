Champions League, l'Allianz Stadium è sold out per Juve - Chelsea (Di mercoledì 29 settembre 2021) TORINO - Come annunciato dalla società bianconera attraverso il sito ufficiale, l' Allianz Stadium di Torino ha registrato il tutto esaurito per la gara di Champions League che vedrà la Juventus ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 settembre 2021) TORINO - Come annunciato dalla società bianconera attraverso il sito ufficiale, l'di Torino ha registrato il tutto esaurito per la gara diche vedrà lantus ...

Advertising

acmilan : A collection of the best #UCL moments experienced at home, to get in the mood for tomorrow night ?? Per celebrare i… - MediasetPlay : Oggi alle 20:45 torna Panchinari in streaming su Mediaset Infinity! Il lato pop della Champions League con Francesc… - SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - roseflow__ : Eurogol al 89' di un attaccante lussemburghese che gioca nel campionato moldavo in una squadra che ha un nome da sq… - annarosacosta : @fabio_trenta Ora tocca a noi trasformare questa barzelletta in un girone serio di Champions League -