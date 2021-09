Champions League | la Juventus batte i campioni d’Europa | con il Chelsea finisce 1 – 0

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La migliordella stagione. Forse non sul piano del gioco, perché le idee sono quelle di 40 anni fa, catenaccio puro e contropiede, novanta minuti in casa come l’ultima delle provinciali, baricentro basso, tutti dietro la linea della palla e due linee da quattro, magari anche da cinque a proteggere la porta. Però sesenza Morata e Dybala ed è primo nel girone a punteggio pieno, ha comunque ragione Allegri. E la Juve lo fa. A Torino, vince 1-0 contro ilgrazie al gol del solito Chiesa, la sua stella, l’unica che le è rimasta ma che unita a una dose massiccia di sana difesa all’italiana e del vecchio spirito juventino basta per una piccola impresa, viste le premesse. Allegri del resto doveva inventarsi qualcosa senza l’intero attacco titolare a disposizione e ...

PAGELLE JUVENTUS Szczesny 6 Normale amministrazione in avvio su Kovacic e Lukaku, un brivido su un tiraccio alto di Lukaku nel finale Danilo 6,5 Ha il passo, l'...Un gol di Chiesa permette alla Juventus di superare il Chelsea: Allegri in testa al girone di Champions League e imbattuto. Tutti i risultati ...La Juventus ha battuto per 1-0 il Chelsea all'Allianz Stadium di Torino nella seconda giornata del Gruppo H di Champions League, mettendo così già una bella ipoteca sul passaggio del turno. Dopo il 3- ...